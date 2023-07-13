СМИ: сотрудники ЧВК "Вагнер" спасли китайских шахтеров от боевиков в ЦАР

По сведениям газеты South China Morning Post, ЧВК получила разведывательную информацию о том, что боевики готовят нападение на шахту в городе Бамбари

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Подразделения ЧВК "Вагнер" провели эвакуацию граждан Китая с одной из шахт в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для спасения их от боевиков. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, ЧВК "Вагнер" получила разведывательную информацию о том, что боевики готовят нападение на шахту в городе Бамбари (префектура Уака), сотрудниками которой являются граждане Китая. После этого к ней обратилось посольство КНР в стране и попросило о помощи.

На следующий день сотрудники ЧВК "Вагнер" прибыли в район этого предприятия и обнаружили китайских шахтеров, которые укрывались в джунглях. После этого горняки были эвакуированы в столицу страны - Банги.

Как сообщает South China Morning Post, в ходе операции были спасены 12 человек. Посольство КНР в ЦАР не ответило на запрос издания с просьбой подтвердить эту информацию.

Три источника газеты в Народно-освободительной армии Китая заявили, что посольства и дипломатические миссии КНР за рубежом, а также китайские госпредприятия часто прибегают к помощи действующих в странах пребывания частных военных компаний для защиты граждан страны. "Для Китая это обычное дело. Группа "Вагнер" - это не единственный наш выбор [в сфере безопасности] в ЦАР", - сообщил газете ветеран спецназа Тянь Бучоу, который около 20 лет прорабатывал вопросы в сфере безопасности для китайских компаний на Ближнем Востоке и в Африке.