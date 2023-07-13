Глава Командования спецопераций США посетил Парагвай

Брайан Фентон провел встречу с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Глава Командования специальных операций Вооруженных сил США Брайан Фентон в среду провел встречу с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Об этом сообщила в Twitter администрация главы государства.

"Президент республики Марио Абдо Бенитес в сопровождении руководства ведомств в сфере безопасности провел встречу с генералом Брайаном Фентоном, командующим Командования специальных операций, и членами его делегации", - говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации президента не уточнила, какова цель визита Фентона. Посольство США в Парагвае сообщило, что на встрече стороны "обсуждали темы двустороннего сотрудничества".

В марте президент Парагвая встречался с Фентоном и главой Южного командования ВС США Лорой Ричардсон во время визита в США.