Пашинян встретится с Алиевым 15 июля в Брюсселе

Премьер-министр Армении также встретится с председателем Евросовета Шарлем Мишелем

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 15 июля в Брюсселе проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"15 июля, в субботу, в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я подтвердил свое участие. Надеюсь, в ходе встречи зафиксировать прогресс в переговорах вокруг мирного договора", - сказал Пашинян на заседании правительства.

Предыдущая встреча лидеров Армении и Азербайджана прошла 1 июня в Кишиневе. На ней обсуждались делимитация границ и мирный договор.