ЦИК Испании начал дисциплинарное производство в отношении премьера страны

По мнению комиссии, Педро Санчес мог нарушить принцип институционального нейтралитета в избирательный период

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании решила начать дисциплинарное производство в отношении главы правительства страны Педро Санчеса из-за возможного нарушения в преддверии всеобщих выборов, которые намечены на 23 июля. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Санчес является лидером Испанской социалистической рабочей партии. Решение ЦИК последовало после направленных против правых партий заявлений, которые премьер сделал в зале испанского представительства в Брюсселе на пресс-конференции после саммита ЕС в конце июня. Так, по мнению комиссии, глава кабмина мог нарушить принцип институционального нейтралитета в избирательный период.

В 2020 году ЦИК уже штрафовал Санчеса на €500 за нарушение принципа нейтралитета перед всеобщими выборами 2019 года.