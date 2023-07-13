В МИД Китая заявили, что политика кибербезопасности НАТО наполнена двойными стандартами

Как подчеркнул официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, альянс закрывает глаза на очевидно наступательную политику в области кибербезопасности, проводимую отдельными странами-участницами

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Политика НАТО в области обеспечения кибербезопасности наполнена противоречиями и двойными стандартами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Политика НАТО в области кибербезопасности удерживается в руках отдельных государств-членов, она полна двойных стандартов и противоречий", - сказал он.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Североатлантический альянс закрывает глаза на очевидно наступательную политику в области кибербезопасности, проводимую отдельными странами-участницами.

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля. В ходе него Североатлантический альянс и Япония согласовали новый план сотрудничества, который предусматривает взаимодействие в области киберпространства, разработки технологий и борьбы с дезинформацией. По данным газеты Yomiuri, план сотрудничества между Японией и НАТО предполагает развитие взаимодействия в сфере защиты киберпространства, космических спутников и совместную разработку правил использования технологий искусственного интеллекта для вооружений.