В Черном море 14-21 июля пройдут военно-морские учения "Посейдон-2023"

В них примут участие более 750 военных из Румынии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, США, Турции и Франции

БУХАРЕСТ, 13 июля. /ТАСС/. Более 750 военных из Румынии, а также Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, США, Турции и Франции примут участие 14-21 июля в многонациональных тактических учениях НАТО "Посейдон-2023" в военном порту Констанца и в учебных районах западной части Черного моря. Об этом сообщил в четверг штаб румынского ВМС, отметив, что эти учения ежегодно проводят по очереди Румыния и Болгария.

"Главные цели учений "Посейдон-2023" - повышение уровня взаимодействия между участвующими структурами, а также оценка и сертификация сил ВМС Румынии для выполнения задач НАТО и ЕС и задач национальной обороны", - указывается в сообщении.

В ходе учений ВМС Румынии проведут проверку фрегата "Королева Мария" (Regina Maria) для включения в силы быстрого реагирования НАТО (NATO Reaction Force - NRF 23) в рамках единого пакета сил, предоставленных Румынией в распоряжение НАТО и ЕС. "Посейдон-2023" включает и эпизод по отработке межведомственного сотрудничества в случае коллективных катастроф и стихийных бедствий с многочисленными жертвами.

В учениях будут задействованы от Румынии фрегат "Королева Мария", минный заградитель "Вице-адмирал Константин Бэлеску", морской тральщик "Старший лейтенант Александру Аксенте", корвет "Адмирал Петре Бэрбуняну", корабль морской поддержки и вмешательства с водолазами "Грозавул", а также учебно-боевой самолет IAR-99 "Сокол" (Şoim), вертолет "Пума" (Puma) и взвод сухопутных войск.

От Болгарии - тральщики Tsibar и Shkval, от Франции - патрульный самолет и группа саперов, от Бельгии и США - подводные дроны и саперы. Другие страны будут представлены на учениях "Посейдон-2023" штабными офицерами и отрядами саперов.