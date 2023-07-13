Алиев в разговоре с Блинкеном выразил приверженность Баку нормализации с Ереваном

Президент Азербайджана отметил, что высоко ценит "постоянную поддержку Блинкеном и правительством США продвижения мирной повестки между двумя странами"

БАКУ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил приверженность Баку мирной повестке дня с целью нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул приверженность Азербайджана мирной повестке дня, целью которой является нормализация отношений с Арменией. Он отметил, что Азербайджан как инициатор мирного договора между двумя странами поддерживает его подписание", - говорится в сообщении.

Алиев отметил, что высоко ценит "постоянную поддержку Блинкеном и правительством США продвижения мирной повестки между двумя странами". Он сообщил, что в ближайшие дни состоится очередная встреча на высшем уровне с армянской стороной.

"Президент Азербайджана привлек внимание к тому, что, несмотря на нормальную организацию провоза гуманитарных грузов, индивидуальных переходов и медицинской эвакуации через Лачинский погранично-таможенный пункт, армянская сторона 15 июня совершила вооруженную провокацию", - отмечается в сообщении пресс-службы. Азербайджанский лидер также сообщил о выявлении случаев контрабанды при гуманитарных перевозках через Лачинский погранично-таможенный пункт, осуществляемых в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, отметив, что в связи с этим проводится расследование.

По данным пресс-службы, во время телефонного разговора с Алиевым Блинкен "выразил неизменную поддержку своей страной мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, отметил важность творческого и основанного на взаимных компромиссах подхода в процессе переговоров".