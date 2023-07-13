13 июля, 08:45
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перестрелке с нападавшими возле Тулькарма на Западном берегу

Как отметили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства, информации об ущербе и пострадавших среди израильских военнослужащих не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Израильские военные открыли в четверг огонь по вооруженным нападавшим, обстрелявшим армейский пост в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад было получено сообщение о стрельбе по армейскому посту, расположенному у города Тулькарм. Солдаты ответили выстрелами боевыми патронами в сторону источника стрельбы", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что информации об ущербе и пострадавших среди израильских военнослужащих не поступало. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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