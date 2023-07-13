СМИ: визит главы украинского МИД в Исламабад подтвердит нейтралитет Пакистана по Украине

Ожидается, что Дмитрий Кулеба прибудет 20 июля

ИСЛАМАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Предстоящий на будущей неделе визит в Исламабад украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы послужит подтверждением сбалансированной позиции Пакистана в отношении кризиса на Украине. Такое мнение высказал неназванный правительственный источник газете The Express Tribune.

"В повестку переговоров главы МИД Пакистана Билавала Бхутто-Зардари со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой войдет кризис на Украине, по которому пакистанская сторона занимает сбалансированную позицию. Визит министра иностранных дел Украины в Исламабад послужит ее подтверждением", - сказал собеседник издания.

Пакистан не уступил давлению Запада, добивавшегося от исламской республики осуждения российской СВО на Украине и трижды воздерживался от голосования в ООН по антироссийским резолюциям. Наряду с этим Исламабад направил на Украину гуманитарную помощь и призвал к политическому урегулированию украинского конфликта.

Ранее МИД Пакистана опроверг утверждения о поставках страной снарядов Киеву. Как заявила государственный министр иностранных дел Мумтаз Захра Балоч, "Пакистан придерживается политики строгого нейтралитета в споре между Украиной и Россией и в этом контексте не предоставляет украинской армии никаких боеприпасов".

По сообщениям местных СМИ, визит Кулебы в Пакистан состоится 20 июля. Он проведет переговоры с главой пакистанского внешнеполитического ведомства Билавалом Бхутто-Зардари и, вероятно, встретится с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом. Ни одна из сторон визит Кулебы в Пакистан пока официально не подтвердила.