В Минске утверждают, что украинские мошенники заставляют белорусов совершать диверсии

Как отметили в Следственном комитете Белоруссии, "в действиях диверсантов украинских кол-центров, курируемых Западом, усматриваются признаки особо тяжкого преступления"

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники с Украины, помимо краж денежных средств у жителей Белоруссии, склоняют некоторых из них к совершению диверсий. Об этом заявили в Следственном комитете Белоруссии.

"В ходе разговора они обманом убеждают людей перевести им крупную сумму денег, а затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль или военкомат в обмен на возврат похищенного", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Следователи установили, что все звонки поступали с территории Украины, а многие потерпевшие указывали на характерный украинский акцент собеседника.

По данным ведомства, в числе "жертв" оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла служебный автомобиль сотрудников милиции, и 42-летний мужчина из Вилейки, совершивший поджег якобы директора банка. "Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений", - сообщили в СК.

В ведомстве пояснили, что "в действиях диверсантов украинских кол-центров, курируемых Западом, усматриваются признаки особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом Республики Беларусь предусмотрена высшая мера наказания".