Литва подготовит тактические планы в рамках новых оборонных проектов НАТО

Министр обороны республики Арвидас Анушаускас сообщил, что их подготовят до конца года

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. Литовские военные подготовят национальные тактические планы в рамках утвержденных на саммите НАТО в Вильнюсе обновленных оборонных планов Североатлантического альянса до конца года. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Армия без планирования никогда не бывает. Это касается и перспектив в рамках обновленных региональных планов НАТО. К концу текущего года на их основе мы составим свои детальные тактические планы", - сказал он.

Как отметил в среду советник президента Литвы по национальной безопасности Кестутис Будрис, впервые со времен холодной войны НАТО сверстаны планы обороны, в которых конкретным контингентам союзников указаны регионы ответственности, куда они будут переброшены в случае кризисной ситуации. По его словам, в Вильнюсе будет известно, какие силы и из какой страны будут направлены для обеспечения обороноспособности.