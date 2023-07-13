СМИ: МО Турции ожидает позитивного результата по теме покупки у США F-16

В ведомстве сообщили, что продолжается работа с Великобританией в сфере оборонной промышленности

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Минобороны Турции ожидает позитивного результата в вопросе продажи Анкаре американских истребителей F-16 и их модернизации. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщил телеканал TRT.

"Относительно модернизации и покупки F-16 мы ожидаем положительного результата от США и конкретных шагов. Процесс идет", - сказал источник.

Также в турецком ведомстве отметили, что продолжается работа с Великобританией в сфере оборонной промышленности. Кроме того, МО "следит за результатами дискуссий, проведенных на саммите НАТО в Вильнюсе о снятии экспортных ограничений" для Турции. Речь в первую очередь идет о отмене ограничений со стороны Канады на поставки республике некоторой оборонной продукции, которая используется Анкарой в производстве ее вооружений.

"Введение союзниками экспортных ограничений не является уместным или приемлемым. Это также негативно сказывается на силе и эффективности НАТО. Мы будем далее следить за результатами принятых решений и дискуссий, состоявшихся на саммите в Вильнюсе", - сообщил источник.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.