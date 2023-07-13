ЕСПЧ разблокировал экстрадицию из Испании в США экс-главу военной разведки Венесуэлы

Уго Карвахаля задержали в 2019 году в королевстве по запросу США по обвинению в торговле наркотиками

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, тем самым разблокировав возможность для его экстрадиции из Испании в США. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.

Национальная судебная коллегия пиренейского королевства ранее приостановила выдачу Карвахаля Соединенным Штатам в ожидании решения ЕСПЧ. Экс-глава военной разведки Венесуэлы сейчас находится в заключении в Испании.

Он был задержан в 2019 году в королевстве по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Ранее он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.