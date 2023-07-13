13 июля, 09:30

Шор объявил об учреждении в Молдавии Фонда развития демократии

По словам лидера молдавского политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация", фонд создали с целью "остановить узурпацию власти в стране, помочь построить действительно демократическую и процветающую Молдавию"

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Лидер молдавского политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация" Илан Шор объявил об учреждении в республике Фонда развития демократии.

"Я принял решение открыть Фонд развития демократии им. Шора. Этот фонд призван финансировать развитие демократии в Республике Молдова, поддерживать независимые СМИ и независимых политиков", - заявил он в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале. По его словам, фонд создан с целью "остановить узурпацию власти в стране, помочь построить действительно демократическую и процветающую Молдавию".

В Молдавии прошлым летом начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, а также проведения досрочных выборов в парламент. Их организатором выступила партия "Шор", которую поддержали другие оппозиционные силы. Участники протестов возложили на власти ответственность за острый экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, позже Конституционный суд Молдавии запретил деятельность партии "Шор". После чего ее лидер Илан Шор заявил о формировании политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация". 

Теги:
МолдавияСанду, Майя
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