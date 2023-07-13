Это будет первая официальная зарубежная поездка премьера Израиля за четыре месяца

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует через две недели посетить Кипр. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan.

Она отмечает, что это будет первая официальная зарубежная поездка премьера за четыре месяца. В марте 2023 года Нетаньяху посетил Рим, Берлин и Лондон. Визит в Великобританию был перенесен на день из-за протестов в Израиле против продвигаемой кабмином юридической реформы.

Президент Кипра Никос Христодулидис посещал еврейское государство в мае, на его встрече с Нетаньяху тогда обсуждались, в частности, вопросы сотрудничества в энергетической сфере.