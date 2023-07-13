Правительство Пакистана уйдет в отставку в августе

Очередные всеобщие выборы в стране могут состояться в октябре или ноябре

ИСЛАМАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Пакистана в августе уйдет в отставку после истечения срока полномочий нынешнего состава Национального собрания (нижней палаты парламента). Об этом заявил пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

"Правительство уйдет в отставку в будущем месяце после роспуска Национального собрания в результате окончания его пятилетнего срока полномочий", - цитирует в четверг заявление Шарифа газета Dawn.

Срок работы нижней палаты пакистанского парламента заканчивается 12 августа. "Правительство подаст в отставку не позднее 14 августа, что позволит провести очередные всеобщие выборы в Пакистане через два месяца - в октябре или ноябре. Дата их проведения будет назначена Комиссией по выборам", - добавил Шариф.

Как отмечает Dawn, глава кабинета при этом не уточнил, будет ли он обращаться к президенту Пакистана Арифу Алви с просьбой о досрочном роспуске Национального собрания. Если это произойдет, то выборы в парламент в соответствии с конституцией могут пройти не раньше чем через 90 дней после досрочного роспуска нижней палаты.

Партии правящей в Пакистане коалиции, крупнейшими в которой являются возглавляемая Шарифом Пакистанская мусульманская лига и Пакистанская народная партия, по сообщениям СМИ, до сих пор не пришли к единому мнению относительно необходимости досрочного роспуска Национального собрания.

Вопрос о времени проведения парламентских выборов сейчас наиболее злободневный для пакистанских политиков. Крупнейшая пакистанская оппозиционная партия "Движение за справедливость" (ДЗС), которую возглавляет бывший премьер-министр Имран Хан, добивается скорейшего проведения голосования, чтобы вернуться к власти в стране. В январе ДЗС распустила законодательные ассамблеи провинций Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб, где она располагала большинством, в надежде, что это заставит правящий альянс распустить законодательные органы других провинций и провести досрочные парламентские выборы в апреле. Однако властям удалось нарушить эти планы оппозиции и обеспечить проведение голосования за кандидатов в Национальное собрание не раньше осени текущего года.