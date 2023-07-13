СМИ: сенат Чехии ратифицировал оборонное соглашение с США

Ратификацию документа поддержали 66 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии ратифицировал в четверг соглашение о сотрудничестве республики в сфере обороны c США, подписанное 23 мая главами военных ведомств обеих стран в Вашингтоне. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Ратификацию документа поддержали 66 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии, высказавшаяся ранее в его поддержку, должна, согласно агентству, завершить процесс ратификации 19 июля.

Против ратификации соглашения выступают в нижней палате депутаты от правого оппозиционного политического движения "Свобода и прямая демократия", которым там принадлежит 20 из 200 кресел. Подавляющее большинство парламентариев готовы голосовать за вступление документа в силу. Подписать его готов и президент республики Петр Павел.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, как подчеркивают представители правительства Чехии, не является договором о размещении американских солдат или создании военной базы на чешской территории. Кабмин республики одобрил соглашение 26 апреля. Пребывание в стране иностранных военнослужащих должен предварительно утвердить парламент Чехии.

С США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны до настоящего момента заключили 24 государства - члена НАТО. Дания и Финляндия сейчас ведут переговоры с Вашингтоном о заключении такого договора, который, в частности, призван упростить экстренное прибытие на национальную территорию в случае необходимости (например, в связи с резким повышением внешней угрозы для национальной безопасности) американских военнослужащих.