КГБ Белоруссии включил в террористический список трех членов оппозиционного совета

Речь идет о Сергее Дылевском, Ольге Ковальковой и Марии Мороз

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил представителей координационного совета белорусской оппозиции Сергея Дылевского, Ольгу Ковалькову и Марию Мороз в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень опубликован на сайте белорусского КГБ.

Основанием для внесения их в перечень стало вступление в силу приговора. Минский городской суд в марте заочно приговорил находящихся за рубежом Дылевского, Ковалькову и Мороз к 12 годам лишения свободы. Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, в частности в разжигании розни и создании экстремистского формирования.

Кроме того, КГБ также включил в террористический перечень бывшего директора издания "Белорусы и рынок" Константина Золотых. В апреле Минский городской суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, признав виновным в разжигании вражды, оскорблении президента и представителя власти, а также в превышении служебных полномочий.

В настоящее время в перечень причастных к террористической деятельности лиц в Белоруссии включено 1 089 человек, среди которых более 300 - это граждане республики.