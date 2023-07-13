Эрдоган заявил о поддержке со стороны Байдена темы продажи Анкаре F-16

По словам президента Турции, его встреча с американским лидером в рамках саммита НАТО "была очень продуктивной"

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена позитивно относится к перспективе продажи Турции самолетов F-16.

"Наша встреча с Байденом в рамках саммита НАТО была очень продуктивной. Она продолжалась около одного часа и 15 минут. Что касается продажи самолетов F-16, то позиция Байдена и его администрации действительно в пользу нашей страны. И сам Байден, и глава Госдепартамента сказали, что занимаются вопросом и следят за его реализацией", - сказал он журналистам, сопровождавшим его во время поездки на саммит НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган добавил, что главы МИД, разведки и Минобороны Турции планируют провести контакты со своими американскими коллегами, "чтобы обеспечить решение вопроса в пользу Турции".

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.