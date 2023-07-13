СМИ: министр труда Румынии ушел в отставку из-за скандала вокруг домов престарелых

Премьер Марчел Чолаку назвал отставку Мариуса Будэя "поступком чести" и "естественной реакцией политика в результате кризиса в любом государстве со зрелой демократией в Европе"

БУХАРЕСТ, 13 июля. /ТАСС/. Министр труда Румынии Мариус Будэй подал в четверг в отставку в результате скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты факты бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами. Об этом сообщило Radio România.

Премьер Марчел Чолаку назвал отставку министра "поступком чести" и "естественной реакцией политика в результате кризиса в любом государстве со зрелой демократией в Европе". Он сказал, что деятельность по социальной поддержке пожилых и уязвимых лиц "стала циничным бизнесом, в котором преследуется выгода любой ценой, нередко даже путем причинения страданий пожилым людям".

Чолаку сообщил, что в последние дни в Румынии были проведены проверки на территории 1,1 тыс. детских домов, домов для престарелых и инвалидов и 13 из них были закрыты. Вместе с тем он призвал власти "не впадать в другую крайность, проявляя чрезмерное рвение". "Не думаю, что налагая штраф в десятки миллионов леев за три заплесневевших лимона, мы изменим что-нибудь по существу в ходе таких проверок", - сказал Чолаку на заседании кабинета.

Глава МВД Кэтэлин Предою сообщил, что всего в Румынии выдано 5,2 тыс. разрешений на работу государственных и частных детских домов, домов для престарелых и инвалидов. В ходе проверок были выявлены 24 таких дома, которые работали без разрешения. До настоящего времени были возбуждены девять уголовных дел, наложены 3,6 тыс. штрафов. Проверки продолжаются.