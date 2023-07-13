13 июля, 10:48
Столкновения в Судане

Ливия предложила граничащим с Суданом странам создать координационный комитет

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи отметил, что конфликт привел к большому числу перемещенных лиц и беженцев

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи предложил странам, граничащим с Суданом, создать координационный комитет для объединения усилий по поиску путей мирного урегулирования. С такой инициативой он выступил на встрече глав соседних с Суданом государств, которая началась в четверг в Каире. Трансляцию вел телеканал AlHadath.

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"Мы выразили готовность оказать помощь и контактировать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне в Судане <...>. Призываю соседние страны создать координационный комитет в целях объединения инициатив по урегулированию кризиса в Судане", - сказал аль-Менфи. Он также заявил о необходимости "объединить усилия для сдерживания гуманитарных последствий суданского кризиса", подчеркнув, что конфликт привел к большому числу перемещенных лиц и беженцев.

Встреча глав государств, граничащих с Суданом, посвящена выработке общей позиции по урегулированию вооруженного конфликта и совместных мер по восстановлению безопасности в Судане. 

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