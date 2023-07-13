13 июля, 11:02

Украинская прокуратура передала в суд дело против Александра Дугина

Россиянину заочно предъявили обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и о геноциде

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинская прокуратура передала в суд обвинительное заключение по делу в отношении российского философа Александра Дугина. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора страны.

"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

14 июня Служба безопасности Украины заочно предъявила Дугину обвинение по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 442 (геноцид) Уголовного кодекса Украины. В спецслужбе утверждали, что он в многочисленных выступлениях и публикациях уже более 10 лет "отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками". Кроме того, по версии следствия, он якобы пропагандировал уничтожение гражданской инфраструктуры Украины. 

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