ФРГ заявила о приверженности принципу "одного Китая"

В стратегии Германии по выстраиваю отношений с КНР говорится, что какое-либо изменение статус-кво в Тайваньском проливе должно быть мирным и на основании взаимного согласия

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия привержена политике "одного Китая". Об этом говорится в тексте стратегии ФРГ по выстраиваю отношений с КНР, которая была принята в четверг германским правительством.

"Политика "одного Китая" остается основой наших действий. Дипломатические отношения есть только с КНР. Германия поддерживает с Тайванем во многих областях тесные и хорошие отношения, хочет их развивать", - отмечается в документе.

"Какое-либо изменение статус-кво в Тайваньском проливе должно быть мирным и на основании взаимного согласия", - говорится в тексте. Авторы добавили, что гипотетическая "военная эскалация [в регионе] затронет интересы Германии и Европы".