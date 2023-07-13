Южная Корея и США провели учения авиации со стратегическим бомбардировщиком

В маневрах с южнокорейской стороны участвовали истребители F-15K, а с американской - F-16

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Республика Корея и США провели совместные учения авиации в воздушном пространстве Корейского полуострова с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В прошлый раз B-52H появлялся в регионе 30 июня. В нынешних маневрах с южнокорейской стороны также участвовали истребители F-15K, а с американской - F-16.

"С помощью учений Республика Корея и США совершенствуют навыки проведения совместных операций с быстрым и своевременным развертыванием американских средств сдерживания", - заявили в комитете. Маневры также показали приверженность США своим обязательствам по защите Корейского полуострова и расширенному сдерживанию, подчеркнули в Сеуле.

Южнокорейская сторона отметила, что подобные учения проводятся в соответствии с решением союзников увеличить видимость и частоту развертывания американских стратегических средств на полуострове.

12 июля КНДР запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

10 июля сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сообщила, что американский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР. Она предупредила, что повторение таких действий будет опасно для американской стороны. В Комитете начальников штабов Республики Корея назвали слова Ким Ё Чжон "не заслуживающими внимания", поскольку в исключительной экономической зоне действует свобода судоходства и полетов.