Швеция выделит ВОЗ дополнительные $19,2 млн

Эти средства являются добровольным пожертвованием королевства, которое поступит в организацию помимо ежегодного членского взноса

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Швеция расширит в 2023 году свою поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выделив для этого дополнительно 180 млн крон ($19,2 млн), сообщается в пресс-релизе Министерства внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции.

Объявленные 180 млн крон являются добровольным пожертвованием Швеции, которое поступит в ВОЗ помимо ежегодного членского взноса. Швеция также давно выступает за обеспечение более устойчивого финансирования деятельности ВОЗ и призывает другие страны к расширению своей поддержки этой организации.

По мнению главы ведомства Йохана Форсселля, усиление поддержки необходимо в связи с "масштабными гуманитарными и связанными со здоровьем людей кризисами". В этой связи министр по социальным вопросам Швеции Якоб Форссмед напомнил, что "половина жителей Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде и санитарии" и что "изменение климата и конфликты повышают риск распространения болезней и инфекций и представляют серьезную угрозу для здоровья человека".