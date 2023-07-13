МИД ФРГ заявил, что военный кризис вокруг Тайваня поставил бы в опасность миллионы людей

По словам главы ведомства Анналены Бербок, Европе необходимо "внимательно наблюдать за развитием ситуации вокруг Тайваня и диверсифицировать цепи поставок"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Потенциальное военное обострение ситуации вокруг Тайваня поставило бы в опасность миллионы людей по всему миру, полагает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Военная эскалация вокруг Тайваня поставила бы в опасность миллионы людей по всему миру, в том числе и в Европе", - заявила она в четверг, выступая на мероприятии в Институте китайских исследований фонда Mercator в Берлине, которое транслировалось онлайн.

Министр пояснила, что "половина всех судов, перевозящих контейнеры", проходит через Тайваньский пролив. По ее словам, с их помощью перевозятся "важные товары, в том числе продовольствие, комплектующие и жизненно важные медикаменты". В этом контексте Европе необходимо "внимательно наблюдать [за развитием ситуации вокруг Тайваня] и диверсифицировать цепи поставок", отметила глава МИД ФРГ.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.