Граничащие с Суданом страны создадут механизм для обсуждения доставки помощи

Государства, граничащие со страной, выразили "глубокую обеспокоенность кризисом в Судане, договорились уважать суверенитет и территориальную целостность страны и заявили об отказе от любого внешнего вмешательства"

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Государства, граничащие с Суданом, создадут механизм связи для обсуждения путей доставки гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в этой стране. Об этом объявил в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по итогам встречи глав соседних с Суданом государств, которая состоялась в четверг в Каире.

"Соседние с Суданом страны играют ключевую роль в оказании помощи сторонам конфликта. <...> Мы будем работать над планом прекращения боевых действий и поиска всеобъемлющего решения суданского кризиса", - заявил президент, выступление которого транслировал телеканал AlHadath. В частности, по его словам, "будет разработан механизм связи для обсуждения доставки гуманитарной помощи населению".

Президент в заключительном слове подтвердил, что страны, граничащие с Суданом, выразили "глубокую обеспокоенность кризисом в Судане, договорились уважать суверенитет и территориальную целостность страны и заявили об отказе от любого внешнего вмешательства". По его словам, "был достигнут консенсус о необходимости запуска инклюзивного диалога с участием всех суданских сторон".

Согласно выдержкам из итогового коммюнике, которые приводит телеканал Al Jazeera, участники встречи "призвали противоборствующие стороны в Судане прекратить войну", "подчеркнули важность защиты суданского государства и его институтов", отметили необходимость "политического решения для прекращения конфликта в Судане и запуска диалога с участием всех сторон", договорились "содействовать предоставлению доступа суданского народа к гуманитарной помощи", признали, что "продолжающиеся боевые действия в Судане приводят к увеличению числа внутренне перемещенных лиц и беженцев".

Встреча глав государств, граничащих с Суданом, была посвящена выработке общей позиции соседних стран по урегулированию вооруженного конфликта и совместных мер по восстановлению безопасности.