Начальником молдавских миротворцев в Приднестровье назначили Виталия Микова

Помимо него, состав молдавской делегации пополнился двумя новыми экспертами, представляющими МВД

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Объединенная контрольная комиссия по управлению миротворческой операцией в Приднестровье (ОКК) утвердила начальником молдавского контингента Виталия Микова. Об этом сообщил на брифинге после заседания комиссии глава российской делегации в ОКК Александр Андреев.

"Сегодняшнее заседание можно охарактеризовать как вполне результативное. Мы утвердили в должности старшего военного начальника воинского контингента миротворческих сил Молдавии Виталия Микова. Помимо него, состав молдавской делегации пополнился двумя новыми экспертами, представляющими МВД. Их предшественники выведены из состава ОКК", - сказал Андреев.

В свою очередь глава делегации непризнанного Приднестровья в ОКК Олег Беляков на брифинге выразил обеспокоенность призывом участников саммита НАТО в Вильнюсе вывести военных России из Приднестровья. "Всегда оцениваем эту ситуацию с точки зрения самой миротворческой операции, поскольку прекрасно понимаем, что любые инновации, не обеспеченные поддержанием безопасности и мира на этой земле, чреваты серьезными последствиями", - сказал он, напомнив, что представители миссии гражданских наблюдателей, которой предлагается заменить миротворцев, в 1992 году не сумели предотвратить кровопролития.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Об эффективности этой операции говорит то, что за 31 год в зоне безопасности конфликта не было ни одной вспышки насилия, не гибли люди.