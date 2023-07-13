СМИ: главы МИД стран АСЕАН не смогли согласовать коммюнике по ситуации в Мьянме

БАНГКОК, 13 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), завершая встречу в Джакарте, не смогли прийти к согласию по совместному коммюнике, касающемуся текущей ситуации в Мьянме. Об этом в четверг сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на источник.

По его данным, публикация совместного коммюнике, которая должна была состояться в среду, была отложена, поскольку министр иностранных дел председательствующей в АСЕАН Индонезии Ретно Марсуди отказался официально признать результаты дипломатических усилий Таиланда по налаживанию контактов с Государственным административным советом Мьянмы.

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай сообщил своим коллегам по АСЕАН, что во время его недавнего визита в Мьянму он встретился с бывшим госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. По его словам, она поддерживает идею начала диалога без предварительных условий, чтобы найти мирное урегулирование гражданского конфликта.

Кризис в Мьянме и реализация мирного плана "Консенсус из пяти пунктов" стали главными темами встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, которая проходит в Джакарте 11-14 июля.