Кисида не ответил, что он думает об идее использовать замороженные активы РФ для Украины

Эта тема поднималась на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Япония в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал отвечать на вопрос о том, что он думает об идее использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины. Эта тема поднималась на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Япония в Брюсселе, в которой, помимо Кисиды, принимали участие глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Журналист газеты Politico задал главе японского правительства несколько вопросов, в том числе попросил выразить мнение об идее использования замороженных активов для восстановления Украины. Кисида ответил на все вопросы, кроме этого.

Лидеры стран ЕС на каждом саммите обсуждают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины после конфликта, однако не могут найти правовую базу для этого, а также расходятся во мнениях о том, как действовать. Как сообщала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС, некоторые европейские страны хотят, чтобы ЕК отложила свои предложения по использованию российских активов. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят торопиться и опасаются, что радикальное предложение может поколебать веру в безопасность активов, хранящихся иностранными государствами в Европе.

ЕК с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около 200 млрд евро активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств. Япония, в свою очередь, официально не раскрывала сумму российских активов, замороженных властями после начала СВО. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, когда в начале этого месяца ему был задан соответствующий вопрос, воздержался от комментариев на тему того, планирует ли его страна использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины.