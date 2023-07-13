Байден: вступление Украины в НАТО в ходе конфликта означало бы начало третьей мировой

Президент США напомнил, что никто не может вступить в альянс, пока на территории ведутся боевые действия

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в Североатлантический альянс во время боевых действиях на ее территории означало бы начало третьей мировой войны. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Хельсинки на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции.

"Никто не может вступать в НАТО, пока идет война (страна участвует в войне - прим. ТАСС). <...> Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны", - сказал руководитель вашингтонской администрации. Прямая трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

Столица Финляндии стала заключительным пунктом европейского турне американского лидера, который нанес еще визиты в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы Байден принял участие в саммите НАТО.