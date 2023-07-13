Байден убежден в отсутствии угрозы применения Россией ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убежден, что возможность применения Россией ядерного оружия в связи с кризисом вокруг Украины отсутствует.

"Не считаю, что есть какая-либо подлинная возможность применения [президентом России Владимиром] Путиным ядерного оружия, хотя никогда нельзя знать наверняка. Не только Запад, но и Китай, и остальное мировое сообщество заявили: не делайте этого, не делайте этого", - сказал Байден, выступая в Хельсинки на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции. Ее прямая трансляция велась на сайте Белого дома.

Столица Финляндии стала заключительным пунктом европейского турне американского лидера, который нанес еще визиты в Лондон и Вильнюс. В столице Литвы Байден принял участие в саммите НАТО.