В Сербии выразили готовность обсуждать совместные с РФ военные учения после окончания СВО

В июне в стране прошли учения "Платиновый волк" с участием военных из США и некоторых других стран НАТО

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что республика готова рассматривать возможность проведения совместных военных учений с Россией не ранее, чем завершится специальная военная операция. Об этом глава оборонного ведомства заявил в четверг в эфире телеканала RTV.

"Что касается ОДКБ, то есть учений с восточным военным союзом, то в данный момент это невозможно в связи с тем, что Россия находится в состоянии войны. <...> Когда это будет закончено, мы готовы разговаривать о продолжении сотрудничества. Мы не прервали связь с русскими, с Российской Федерацией. Конечно, это (отсутствие совместных маневров - прим. ТАСС) обусловлено текущей ситуацией, связанной с войной на Украине", - отметил Вучевич.

Ранее в июне в Сербии прошли учения "Платиновый волк" с участием военных из США и некоторых других стран НАТО, а также не входящей в блок Боснии и Герцеговины. Они состоялись несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры. В сербском МО объяснили исключение из моратория необходимостью "исполнения международных обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях".

Маневры "Платиновый волк" проводятся с 2014 года в центральной части Сербии, на военной базе Юг, недалеко от населенного пункта Буяновац. Целью учений является улучшение оперативного взаимодействия и взаимопонимания партнерских стран на тактическом уровне в ходе операций по поддержанию мира. Военнослужащие также отработают тактические приемы и действия с применением небоевой амуниции.