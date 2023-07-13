Израиль заявил о предотвращении более 50 иранских терактов по всему миру

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант обвинил Тегеран в ведении "всемирной террористической кампании беспрецедентного масштаба"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Израиль за последние годы предотвратил более 50 террористических атак против израильтян по всему миру, которые готовились при участии Ирана. С таким заявлением выступил в четверг министр обороны еврейского государства Йоав Галант на пресс-конференции для израильских СМИ во время визита в Азербайджан.

"В последние годы Иран ведет всемирную террористическую кампанию беспрецедентного масштаба, направленную против израильтян и евреев по всему миру. За последние годы было совершено более 50 попыток атак. Большинство из них были сорваны в последний момент", - цитирует высказывания Галанта газета The Times of Israel.

"Благодаря тесному сотрудничеству со многими странами и благодаря пониманию того, что Иран представляет собой глобальную угрозу, мы (Израиль - прим. ТАСС) предотвратили эти попытки и спасли жизни", - добавил глава Минобороны.