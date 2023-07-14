Макрон поручил за год разработать реформу министерства вооруженных сил

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министерству вооруженных сил в течение года подготовить план своей реорганизации. Об этом глава государства заявил в выступлении перед военными, которое транслировалось в Twitter на Елисейских полях.

"Задачи военного министерства должны быть переосмыслены, - сказал Макрон. - Действующая организационная модель ведомства готовилась в период сокращения расходов на оборону и подчинялась этой логике".

По словам главы государства, эта модель "не приспособлена к современным условиям". Он отметил, что "стратегический контекст полностью изменился, и развились новые формы конфликтов".

"Я поручаю министру вооруженных сил к следующему лету подготовить план реформы ведомства", - указал Макрон. Французский лидер подчеркнул, что армия республики должна быть "профессиональной, современной, хорошо организованной и способной побеждать".

Парад на Елисейских полях

По Елисейским полям пройдут пожарные столичной саперной бригады, студенты Политехнической школы, вошедшей в состав французской армии в эпоху Наполеона, и курсанты военного училища Сен-Сир, солдаты Иностранного легиона.

Парадные расчеты включают более 6 тыс. военнослужащих, мужчин и женщин. В наземной части мероприятия задействованы также 200 единиц бронетехники. В воздушном параде примут участие около 90 самолетов и вертолетов.

Перемена мест

В ходе своего выступления Макрон отметил, что в будущем году парад в честь Национального праздника будет перенесен с Елисейских Полей. Он будет проходить между восточным парижским пригородом Венсен и столичной площадью Нации.

Это решение вызвано проведением в 2024 году в Париже Олимпийских игр, которые продлятся с 26 июля по 11 августа. "В будущем году олимпийское пламя будет освещать наш парад", - сказал Макрон.

Национальный праздник

Торжества проводятся 14 июля в соответствии с законом о Национальном празднике, принятым 6 июля 1890 года. Вместе с тем этот акт не уточнял, годовщине какого именно события посвящается праздник. Обычно этот день связывают со взятием Бастилии 14 июля 1789 года, но в действительности отмечается Праздник федерации и единства нации, установленный годом позже - 14 июля 1790 года.

Проводить торжества на Елисейских Полях вошло в традицию в прошлом веке. В 1919 году было решено провести там парад в честь завершения Первой мировой войны.