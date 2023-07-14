Начштаба британских ВВС не исключил угрозы ракетных ударов по авиабазам страны

Соединенное Королевство также в будущем может столкнуться с гибридными атаками на логистические цепочки и промышленную базу, отметил Ричард Найтон

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Великобритания должна готовиться к ракетным ударам по своим авиабазам на фоне роста военно-политической напряженности в мире. Такую точку зрения изложил в четверг начальник штаба ВВС главный маршал авиации Ричард Найтон, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

По его мнению, Соединенное Королевство в будущем может столкнуться с ударами баллистических ракет и ракет большой дальности по собственным "авиабазам и ВВС", а также с "гибридными атаками на логистические цепочки и промышленную базу". "Мы все столкнемся с такими угрозами", - сказал Найтон, выступая на международной конференции с участием командующих военно-воздушными и космическими силами в Лондоне.

Он также отметил, что британские ВВС готовы противостоять враждебным государствам. "Нам нужно донести мысль, чтобы наши враги понимали, что у нас имеются достаточные средства, что мы готовы летать и сражаться и что они проиграют", - добавил военачальник.