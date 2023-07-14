Венесуэла заявила о недопуститимости наблюдателей ЕС на президентские выборах

Председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "колонизатором и поджигателем войны"

КАРАКАС 14 июля. /ТАСС/. Венесуэла не допустит миссию наблюдателей Европейского союза (ЕС) на президентские выборы 2024 года. Об этом заявил в четверг председатель Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) республики Хорхе Родригес, слова которого приводит телеканал Globovision.

"Я говорю тебе, [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель, сюда не приедет никакая миссия по наблюдению за выборами из Европы, пока мы являемся представителями венесуэльского государства", - указал Родригес. Он назвал главу европейской дипломатии "колонизатором и поджигателем войны".

Спикер выступал на заседании Национальной ассамблеи после принятия Европарламентом (ЕП) резолюции с осуждением поражения в правах ряда венесуэльских оппозиционных политиков, что не позволит им принять участие в президентских выборах. Евродепутаты потребовали обеспечить независимость процедуры назначения членов Национального избирательного совета Венесуэлы.

Родригес назвал резолюцию ЕП "свидетельством человеческой глупости". Он заявил, что большинство евродепутатов придерживаются ультраправых взглядов, являются "фашистами, расистами" и "ущемляют права и свободы европейцев". Председатель парламента также указал, что во время региональных выборов 2021 года был отмечен случай нарушения одним из наблюдателей ЕС "запрета на вмешательство во внутренние политические дела".

Национальная ассамблея единогласно приняла постановление с осуждением упомянутой выше резолюции ЕП.