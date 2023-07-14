Главы Минфинов и ЦБ стран G7 обсудят Украину на встрече в Индии 16 июля

Также на встрече будут обсуждаться реформы многосторонних банков развития и международное налогообложение, сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Министры финансов и председатели центробанков (ЦБ) стран Группы семи (G7) на этой неделе проведут встречу в Индии перед открывающимся 17 июля заседанием финансовой "двадцатки". Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

"Встреча министров финансов и глав центробанков G7 состоится 16 июля. На этой встрече будут обсуждаться вопросы поддержки Украины, реформы многосторонних банков развития и международное налогообложение", - сказал он. По его словам, стороны не планируют публиковать совместное заявление по итогам встречи.

Заседание глав финансовых ведомств и ЦБ Группы двадцати (G20) пройдет в городе Гандинагар в штате Гуджарат с 17 по 18 июля. Япония в этом году председательствует в G7, а Индия - в G20.