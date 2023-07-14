Южная Корея расширила санкции против КНДР после запуска баллистической ракеты

В санкционный список попали три организации и четыре человека, среди которых директор главного политического бюро Корейской народной армии Чон Гён Тхэк

СЕУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР в связи с осуществленным 12 июля запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило в пятницу южнокорейское министерство иностранных дел.

В новый список рестрикций попали четыре человека и три организации. В их число вошли действующие и бывшие крупные чиновники КНДР, включая директора главного политического бюро Корейской народной армии Чон Гён Тхэка и экс-директора департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо. Ограничительные меры также коснутся двух основателей компании Congo Aconde.

Утверждается, что упомянутые лица имеют отношение к "разработке ракетно-ядерной программы КНДР, способствуют ее финансированию и занимаются коммерческой деятельностью, нарушающей санкции Совета Безопасности ООН".

Кроме того, в список попали три организации, включая Congo Aconde и Chosun Baekho. Отмечается, что они связаны со строительным бизнесом.

После инаугурации президента Республики Корея Юн Сок Ёля в мае 2022 года Сеул вводит односторонние санкции против Пхеньяна уже в 10-й раз.