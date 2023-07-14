Президент Индонезии считает, что АСЕАН не может защищать интересы лишь одной страны

Джоко Видодо заявил, что международное право должно последовательно соблюдаться

ДЖАКАРТА, 14 июля. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не должна представлять исключительно интересы какой-либо одной страны. Об этом заявил в пятницу президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед министрами иностранных дел АСЕАН и другими участниками встреч в Джакарте.

"В АСЕАН не может быть конкурентов, она не может быть доверенным лицом какой-либо страны, международное право должно последовательно соблюдаться. Мы в АСЕАН стремимся к укреплению единства и прочности, чтобы охранять мир и стабильность в регионе", - сказал он. Трансляция выступления велась на официальном канале администрации президента Индонезии в YouTube.

Видодо процитировал индонезийскую поговорку, которая означает "побеждать без аплодисментов". "Это значит, что мы можем побеждать, не унижая других, не обвиняя других", - пояснил он.

На этой неделе в Индонезии, которая в 2023 году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходит неделя мероприятий АСЕАН. 11 июля в Джакарте открылась четырехдневная встреча глав МИД ассоциации.

13-14 июля проходит Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности, на которых Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, усилия Лаврова на этих совещаниях будут сосредоточены на продвижении российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранении сбалансированной, равноправной и отвечающей современным реалиям региональной архитектуры межгосударственных отношений.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.