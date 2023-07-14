14 июля, 05:31

Лукашенко поздравил французов с Днем взятия Бастилии

Президент Белоруссии заявил, что европейская политическая конъюнктура мешает сотрудничать народам двух стран

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Французской Республики с национальным праздником - 14 июля (Днем взятия Бастилии), отметив наличие искусственных препятствий на пути сотрудничества народов двух стран.

"На протяжении многих лет народы Беларуси и Франции, которые объединяют многочисленные события общего прошлого, схожие ценности и черты национального характера, развивают человеческие контакты, дружбу, устанавливают деловые отношения. К сожалению, сегодня искреннее стремление белорусов и французов сотрудничать, познавать историю и культуру друг друга натыкается на искусственные препятствия и запреты, которые диктует европейская политическая конъюнктура", - говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично пожелал французскому народу счастья, благополучия и мирного созидательного будущего. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияФранция
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