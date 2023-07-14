СМИ узнали о попытке сына Байдена помочь украинскому бизнесмену получить американскую визу

По данным портала The Daily Caller, Госдепартамент аннулировал визу Николая Злочевского в 2014 году

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Сын президента США Хантер Байден и его деловые партнеры в 2014-2016 годах пытались содействовать одному из основателей украинской энергетической компании Burisma Holdings Николаю Злочевскому в получении въездной американской визы. Об этом сообщил в четверг информационный портал The Daily Caller.

Его журналисты ознакомились с электронными письмами с ноутбука Хантера Байдена, которые якобы подтверждают "согласованные попытки получить визу для Злочевского в то время, когда украинские власти проводили расследование в отношении него по делу о коррупции". В публикации отмечается, что Госдепартамент аннулировал визу Злочевского в 2014 году.

Республиканцы в Конгрессе США ранее заявляли, что Федеральное бюро расследований (ФБР) располагает документами, которые могут свидетельствовать о причастности действующего американского президента Джо Байдена и его семьи к взяточничеству. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), которая ранее в числе других законодателей ознакомилась с этими документами, сообщила The Daily Caller, что они касаются Злочевского. Он якобы обсуждал с одним из информаторов ФБР "дачу Байденам взятки в размере $10 млн".

Портал приводит мнение экспертов, которые считают, что содействие в получении визы, якобы оказанное Злочевскому Хантером Байденом и его деловыми партнерами, можно считать лоббистской деятельностью, требующей предварительной регистрации. Кроме того, эксперты допускают, что в этом случае могли иметь место нарушения американского закона, согласно которому иностранные агенты должны в США регистрироваться.

В публикации отмечается, что Злочевского, который ранее являлся министром экологии и природных ресурсов Украины, представили Хантеру Байдену как "крупного держателя акций Burisma". Сын Джо Байдена в то время входил в правление этой украинской компании. По сведениям портала, Хантер Байден также пытался помочь Злочевскому в получении мексиканской визы. Как следует из статьи The Daily Caller, представитель Злочевского выражал недовольство "отсутствием ощутимых результатов" такого содействия. В материале не уточняется, была ли в итоге полезна украинскому бизнесмену помощь со стороны Хантера Байдена в получении виз.

Ранее в американских СМИ не раз публиковали данные с ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену. Из переписки следовало, что он мог организовать для представителя Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая этот пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings.

Обвинения республиканцев

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.