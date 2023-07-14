WSJ: Трамп заработал $12 млн на публичных выступлениях после ухода с поста президента

По данным газеты, экс-президент США принял участие в 15 публичных мероприятиях

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп получил более $12 млн за публичные выступления с тех пор, как покинул высший государственный пост. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на обновленные данные о доходах бывшего лидера страны.

С момента ухода с поста президента США Трамп принял участие в 15 публичных мероприятиях. За каждое выступление он заработал от $150 тыс. до $2,5 млн. Жена Трампа Мелания с 2021 года также заработала более $1 млн за участие в публичных мероприятиях.

Кроме того, бывший американский лидер заработал более $13 млн на различных активах. Общая стоимость активов Трампа, которые включают в себя курортную недвижимость и поля для гольфа, оценивается как минимум в $1,5 млрд. Гольф-курорт в Абердине принес Трампу более $7 млн, пишет газета.