Итальянский дипломат уличил США и НАТО во лжи и безответственности

По словам Альберто Браданини, они представляют действия альянса как направленные на поддержание мира и в то же время предлагают продолжать конфликт с ядерной державой

РИМ, 14 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. США и НАТО на саммите в Вильнюсе продемонстрировали "политическую безответственность и цинизм" наряду с ложью, представляя действия альянса как направленные на поддержание мира и в то же время предлагая продолжать конфликт с такой ядерной державой, как Россия. Такую оценку прошедшему саммиту в пятницу высказал корреспонденту ТАСС бывший посол Италии в Тегеране и Пекине, дипломат Альберто Браданини.

"Саммит НАТО в Вильнюсе принес патетические и опасные результаты. В первую очередь потому, что они полны сфабрикованной лжи, согласно которой НАТО США предназначена для защиты мира и стабильности, а не для того, чтобы поддерживать американскую имперскую патологию, навязывать однополярное господство и выжимать еще больше, чем в прошлом, богатство и благополучие из Европы, неспособной на минимальное несогласие или собственное мнение", - сказал собеседник агентства.

Браданини обратил внимание на такие тревожные сигналы, как обозначение в итоговом документе саммита еще нескольких стран, якобы представляющих "угрозу для демократии" на Западе.

"Итоги этого саммита опасны еще и потому, что в многословном и неразборчивом лексиконе (целых 11 256 слов, полных идеологии, предрассудков и лжи) итогового документа кроме России и Беларуси перечислены и другие страны, далекие от зоны Североатлантических интересов, которые могли бы поставить под угрозу не только мир, но и демократию в Царстве Добра, то есть, на Западе. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране, которые как раз не желают подчиняться однополярному господству единственной незаменимой нации в мире, согласно определению Билла Клинтона", - продолжил он, напомнив о том, что США обладают 800 военными базами по всему миру.

Мир на компромиссе

Дипломат считает, что для достижения мира необходим компромисс, как этому учит история всех прошлых войн.

"Если бы мир стоял в центре обсуждений в Вильнюсе, у нас было бы компромиссное предложение, над которым надо работать, а не настойчивое требование о выводе российских войск с украинских территорий, что равносильно требованию, чтобы Россия признала свое поражение, хотя помимо всего прочего доминирует на поле боя. Кто-то скажет, что это несправедливо. История рассудит, она всегда учила, что войны завершаются компромиссом, если не заканчиваются полным разгромом одной из сторон. Но, как отмечают авторитетные наблюдатели, поражение для России, страны с 6 000 ядерными боеголовками, не может рассматриваться. НАТО, тем не менее, хочет продолжения войны, ценой крови украинцев, лишь подтверждая свою политическую безответственность и цинизм в самопровозглашении себя хозяевами мира", - сказал Браданини.

Он напомнил, что многие видные политики и обозреватели, среди которых Генри Киссинджер, Ноам Хомский, Харли Шлангер, Скотт Риттер и даже глава ЦРУ Уильям Бернс в бытность послом в Москве предсказывали ее реакцию в случае приближения НАТО к Украине. Он также напомнил суждения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2008 году, которая считала, что прием Украины в НАТО привел бы к войне с Россией. Немаловажным в этом контексте он считает признание, что минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, гарантами выполнения которых выступали Берлин и Париж, служили только для того, чтобы выиграть время для вооружения Киева в подготовке к столкновению с Россией.

Он также напомнил о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что поставки истребителей F-16 на Украину будут рассматриваться Москвой как ядерная угроза, согласно российской стратегической доктрине, поскольку эти самолеты могут нести ядерные боеголовки. "Возникает один лишь вопрос - осознают ли эти господа, что подводят мир к краю пропасти", - заключил дипломат.