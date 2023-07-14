FT узнала о приглашении кронпринца Саудовской Аравии в Великобританию

По данным газеты, поездка Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Лондон может состояться в октябре или ноябре

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании пригласили наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Лондон с визитом, поездка может состояться осенью. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, дата визита еще не определена, но ожидается, что кронпринц может посетить Великобританию в октябре или ноябре. Неназванный британский чиновник в беседе с газетой подтвердил, что правительство Соединенного Королевства направило приглашение, но пока точная логистика поездки, по его словам, не согласована. Чиновник отметил, что определение сроков визита "в большей степени зависит" от Саудовской Аравии. "Поскольку нам они нужны больше, чем им нужны мы", - указал источник. Газета отмечает, что Лондон заинтересован в укреплении связей с Эр-Риядом, поскольку хочет привлечь инвестиции.

Как пишет издание, последний раз кронпринц Саудовской Аравии посещал Великобританию с визитом в марте 2018 года, то есть за полгода до резонансного убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда Хашкаджи с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. По версии американской разведки, саудовский наследный принц якобы лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу.