СМИ: туроператоры Таиланда опасаются протестов из-за политической ситуации в стране

По данным газеты The Bangkok Post, их может вызвать затягивание процесса формирования нового правительства

БАНГКОК, 14 июля. /ТАСС/. Туроператоры Таиланда опасаются возможных протестов населения в связи с затягиванием процесса формирования нового правительства по итогам парламентских выборов, которые состоялись 14 мая. Об этом в пятницу сообщила газета The Bangkok Post.

Президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол Нунбхакди отметила важность недопущения "создания негативного восприятия международным сообществом" ситуации в Таиланде. Для этого, по ее словам, любые протесты должны носить мирный характер. Нунбхакди отметила, что гостиничные операторы надеются на как можно скорейшее формирование правительства, чтобы "стимулировать спрос" внутри отрасли.

Почетный генеральный секретарь Ассоциации таиландских турагентств Адит Чайраттананон уверен, что "возможные демонстрации не повлияют на настроения иностранных туристов или туристическую индустрию так сильно, как задержка в формировании правительства".

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда на совместном заседании в четверг не утвердили кандидатуру лидера победившей на выборах левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. Лидеру "Движения вперед" необходимо было заручиться простым большинством в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда.

Теперь повторное голосование состоится 19 июля. В случае необходимости, если премьер так и не будет утвержден, еще одно голосование состоится 20 июля. "Движение вперед" должно решить, выдвигать ли кандидатуру Лимчароенрата на повторное голосование или уступить это право главному партнеру по коалиции - партии "Для тайцев". Пока неизвестно, будет ли кандидатура Лимчароенрата выдвинута повторно.