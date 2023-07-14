СМИ: польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой

По данным агентства PAP, он планировал взорвать одно из государственных учреждений

ТАСС, 14 июля. Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего исламиста, намеревавшегося взорвать одно из государственных учреждений с помощью пояса со взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщает агентство PAP.

"Подозреваемый поддерживал текущий контакт с лицами, которые называли себя представителями террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), и действовал совместно с ними", - цитирует PAP заявление спецслужбы.

По этим данным, этнический поляк принял радикальный ислам в конце 2022 года. Его задержание было проведено сотрудниками спецслужбы 16 июня на территории Дольношлёнского воеводства.

По решению суда молодой человек арестован на три месяца. В случае признания вины его могут приговорить к 10 годам заключения.