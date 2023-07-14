Маск готовится к бою с Цукербергом при помощи приемов из "Розовой пантеры" и аниме

Речь идет о технике инспектора Клузо, который является главным героем кинофильма

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Илон Маск готовится к поединку с руководителем корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марком Цукербергом, используя приемы из фильма "Розовая пантера" и японской анимации. Об этом бизнесмен сообщил в пятницу в Twitter.

"Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо (главный герой кинофильма "Розовая пантера" - прим. ТАСС), - написал Маск. - И еще из One-Punch Man (японский аниме-сериал на основе одноименного веб-комикса - прим. ТАСС)".

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.