В Нигерии открыли уголовное дело в отношении главы Центробанка

Годвина Эмефиеле заподозрили в том числе в незаконном присвоении средств, сообщило агентство Reuters

ПРЕТОРИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Судебное дело начато в Нигерии в отношении временно отстраненного от должности главы Центробанка (ЦБ) страны Годвина Эмефиеле. Об этом сообщил Департамент государственной службы Нигерии, занимающийся вопросами обеспечения государственной безопасности.

"Эмефиеле был задержан на основании подозрений в совершении уголовных преступлений, что стало основанием для судебного преследования", - приводит в пятницу заявление департамента медиагруппа Би-би-си. В свою очередь агентство Reuters сообщает, что глава ЦБ Нигерии подозревается в том числе в незаконном присвоении средств. Пока Эмефиеле остается под стражей до начала первых судебных слушаний. Их дата не определена.

Вступивший 29 мая в должность президента Нигерии Бола Тинубу отстранил 9 июня Эмефиеле с поста управляющего ЦБ на фоне обвинений в неверной финансовой политике, которая привела к резкому росту инфляции. Глава ЦБ также подвергся критике за реформу финансового рынка страны.

Эмефиеле занял пост управляющего ЦБ в 2014 году и через пять лет был оставлен на должности. Срок его полномочий в качестве главы ЦБ Нигерии заканчивался летом 2024 года.