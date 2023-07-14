СМИ: Макрона освистали во время парада на Елисейских полях

По данным телеканала BFMTV, на мероприятии также звучали "призывы к отставке президента"

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон был освистан во время военного парада по случаю Национального праздника 14 июля. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, некоторые освистывали французского лидера, тогда как другие аплодировали ему. Звучали также "призывы к отставке президента".

Ранее правительство Франции подверглось критике в обществе после принятия в стране пенсионной реформы, предусматривающей повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Также французы выражали недовольство действиями властей во время недавних беспорядков. Так, по данным социологической службы YouGov, неудовлетворительными действия президента Франции посчитали 79% жителей республики.

О параде

Военный парад по случаю Национального праздника, отмечающегося во Франции 14 июля, прошел в пятницу на Елисейских Полях в центре Парижа, его принимал Эмманюэль Макрон.

Как сообщает корреспондент ТАСС, французский лидер перед началом парада проехал по Елисейским Полям на внедорожнике ACMAT, поприветствовав собравшихся на главной улице Парижа военных.

После прибытия Макрона на площадь Согласия, где традиционно установлена главная трибуна для руководства республики, военный оркестр исполнил для всех присутствующих гимн Франции - "Марсельезу". После этого глава государства поднялся на трибуну, где поприветствовал премьер-министра Индии Нарендру Моди, который в этом году является почетным гостем торжеств по случаю Национального праздника.

На Елисейские Поля Макрон прибыл на новом президентском бронированном автомобиле DS 7 ELYSEE, произведенном для него компанией Groupe PSA, которой принадлежат марки Peugeot и Citroen.

© Артем Токарев/ ТАСС

Участники парада

Старт параду дал пролет воздушного патруля Франции, особой пилотажной группы, которая в этом году отмечает свое 80-летие. На некоторое время он окрасил небо над Елисейскими Полями в цвета флага республики. Всего в нем приняли участие 70 самолетов и 20 вертолетов Воздушно-космических сил, ВМФ и гражданской обороны.

По Елисейским Полям прошли пожарные парижской саперной бригады, военнослужащие авианосца Charles de Gaulle - единственного корабля такого типа в ВМС Франции, студенты Политехнической школы, вошедшей в состав французской армии во времена Наполеона, курсанты военного училища Сен-Сир, солдаты Иностранного легиона, полицейские и жандармы. Впервые в параде приняли участие железнодорожники - сотрудники Национальной компании железных дорог республики.

В общей сложности по главной столичной улице прошли более 6 тыс. военнослужащих. В наземной части парада были задействованы 200 единиц бронетехники, в частности танки Leclerc, самоходные артиллерийские установки Caesar, многоцелевые легкие бронированные машины VBMR-L Serval, которые, как отмечают французские военные, впервые участвовали в параде по случаю Национального праздника.

Почетный гость

Индия была выбрана почетным гостем неслучайно. Две страны отмечают в этом году 25-летие стратегического партнерства, соглашение о котором было заключено в 1998 году во время визита в Индию Жака Ширака, бывшего тогда президентом Франции. Перед парадом Елисейским дворцом был опубликован указ, по которому Моди получил высшую награду Франции - Большой крест Ордена Почетного легиона.

Кроме того, в параде в центре Парижа приняли участие индийские военные, представляющие все три рода войск национальных вооруженных сил, а также истребители индийских ВВС.

По итогам визита Моди во Францию ожидается подписание нескольких оборонных соглашений. В четверг индийское военное ведомство заявило, что республика намерена приобрести у Франции 26 истребителей Rafale Marine морского базирования вместе с необходимыми оборудованием, запчастями и вооружением для ВМС страны, а также три подводные лодки Scorpene.

Национальный праздник

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его по всей стране 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".

На Елисейских Полях первые военные парады прошли еще в период Первой мировой войны. В 1916 году в параде принимали участие военные подразделения союзных с Францией стран - России, Бельгии, Великобритании.